אקסלרטור לבעלות עסקים חרדיות
תוכנית חדשנית שתוביל את העסק שלך למחוזות חדשים בעולמות של תשתיות: בנייה, אנרגיה ותחבורה.
יש לך ניסיון, חיבורים ותנועה בעסק.
את כבר אחרי כמה שלבים של צמיחה,
אבל את יודעת שזה לא הסוף.
יש לך מה למכור ואת יכולה לבנות משהו הרבה יותר גדול.
אקסלרטור הסוללה יוצא לדרך
תוכנית חדשנית שתוביל את העסק שלך למחוזות חדשים. סוללה מציעה לבעלות עסקים עם הצלחה מוכחת את הכלים להפוך למחוללות שוק בתחומי התשתיות.
סוללה
היא פלטפורמת צמיחה ליזמות חרדיות שמובילות עסקים פעילים, ומבקשות להצעיד אותם לשלב הבא – עסק יציב, עם אסטרטגיה ברורה, מוכן להשקעה ולצמיחה.
מי מתאימה?
בעלת עסק חרדית עם ניסיון ניהולי, עסקי ויזמי, שיש לה אמביציה, יכולת וסקרנות לפרוץ לתחום התשתיות, המציע שלל הזדמנויות ליזמיות מוכשרות ומקצועיות.
מה תקבלי?
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 23.10.25, א' בחשון תשפ"ו.
אנחנו לא מחפשים רעיונות.
אנחנו מחפשים בעלות עסקים שכבר מוכרות, בנו שוק, עשו דרך.
כאלה שמבינות אתגרים, מוכנות להיחשף, ורוצות לבנות עסק שהוא גם מיזם, גם תשתית וגם שליחות.
תנאי הסף להגשת מועמדות:
סוללה אינה קורס יזמות, אלא תוכנית צמיחה יישומית, מותאמת לערכים של אשה חרדית, עם ליווי אישי, חשיפה לתעשייה, פיתוח פיננסי והעצמה אישית לבעלות עסקים קיימים ומשגשגים.
חשיפה ישירה לשחקני מפתח בתעשיות התשתיות: אנרגיה, חשמל, מים
סדנאות עומק, ומשימות ליישום פרקטי
סיורי שטח מקצועיים באתרי תשתיות כדי לפגוש ולהבין את התעשייה
ניתוח שוק ומגמות עתידיות
בניית תוצרים מעשיים כגון תוכנית עבודה אסטרטגית ודאטה רום מסודר
תהליך ליווי מקצועי ופרקטי במגוון תחומים:
תכנון עסקי, ניהול פיננסי, פיתוח אישי, מודלים עסקיים, ניהול עובדים הצגת העסק ועוד
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 23.10.25, א' בחשון תשפ"ו.
כדי לצמוח באמת, צריך אקוסיסטם. סוללה נבנית בשיתוף פעולה עם גופים מובילים בעולם העסקי, הממשלתי והחברתי, כולל שותפים אסטרטגיים מהעולם הפילנתרופי, אנשי השקעות, מנכ״לים, מנטורים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה. תמך כאן כדי להבטיח שהתוכנית החדשנית תעמוד ברף הגבוה של התאמה לעולם הערכים של בעלת עסק חרדית.
דמי השתתפות: 42,000 ש"ח
מחיר מסובסד למחזור ראשון: 15,000 ש"ח.
סוללה מביאה לך צירוף של ידע, חיבורים ואפשרויות מימון.
סוללה מעניקה לך היכרות מעמיקה עם שוק התשתיות המתפתח והמלא בהזדמנויות עסקיות.
הזדמנות עסקית אחד, תחזיר לך בס"ד את ההשקעה בכפולות.
התוכנית פותחת דלת לתחומי התשתיות: בניה, אנרגיה ותחבורה – תעשיות הנמצאות בצמיחה ומלאות הזדמנויות עסקיות, ומיועדת לבעלות עסקים המנהלות עסקים בעלי פעילות מוכחת, אשר מעוניינות להתרחב לעולם התשתיות.
בהחלט, כאן בדיוק הנקודה.
התוכנית תתן לנשות מקצוע איכותיות הזדמנות לשחק במגרש של התשתיות, שם נמצאים שחקנים בסדר גודל, הרבה יותר ממה שחשבת.
קחי לדוגמא פרוייקט גדול כמו הרכבת הקלה, מעורבים בו מאות סוגי ספקים – לא רק קבלנים ומהנדסים, אלא גם: גם מיתוג, שיווק, תכנון, משפט, ניהול, תוכן, דיגיטל ועוד.
סוללה פותחת את הדלת לשם – עם הכשרה, קשרים וגישה להזדמנויות שכמעט לא נגישות לנשות מקצוע עצמאיות.
אינך צריכה לפעול כיום בתחום אך כן נדרשת שאיפה ברורה לצמוח לעולמות אלה.
אם את אשת מקצוע שיכולה להתחבר לתחום, תקבלי מאיתנו חשיפה, כלים וחיבורים מעשיים לעולם התשתיות כך שהעסק שלך יוכל להתפתח ולהתרחב בתחום הזה שמשלב בתוכו עסקים איכותיים ומקצוענים.
אנחנו כאן כדי לוודא שהגדילה שלך לא תהיה על חשבון
מה שחשוב לך: הבית והערכים.
קבלנו את ברכתם של גדולי ישראל למהלך. המפגשים יתקיימו ב'תמך' בירושלים שמטרתה פיתוח פתרונות פרנסה לנשים חרדיות תוך שמירה מוקפדת על ערכים.
זה בדיוק מה שסוללה נועדה לעשות: להכניס בעלות עסקים מקצועיות ומדוייקות לשווקים הגדולים.
אנחנו נותנים גישה, הכוונה וחיבורים – כדי שתוכלי להתחיל לפעול במקומות שעד עכשיו לא היה לך כרטיס כניסה.
לא. אבל כן נדרש עסק פעיל עם לקוחות משלמים ונכונות להתחיל לבנות צוות עובדים.
אנא פני אלינו במייל ונשמח להכיר אותך. אנחנו פתוחים למקרים יוצאי דופן עם פוטנציאל מובהק.
חלק מובנה בתוכנית הסוללה הינו קישור לרשת של גופי מימון ומשקיעים שמחפשים עסקים דומים לשלך.
סוללה לא מתחייבת מראש לספק מימון ישיר לכל בוגרות התוכנית. ההכשרה כולה מוכוונת לצמיחה העסקית שלך ולהביא אותך למצב שבו את מוכנה להשקעה במידת הצורך.
זו לא תוכנית לכולן. היא מיועדת לבעלות עסק שמוכנות לצמוח – להעסיק עובדים, להתחבר לעולם התשתיות ולייצר שינוי.
קבלת השקעות או הלוואות כפופה לוועדות השקעות ולחוות דעת של צוות התוכנית • תינתן עדיפות למשתתפות בעלות עסקים תושבות ירושלים