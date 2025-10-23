יש לך ניסיון, חיבורים ותנועה בעסק.

את כבר אחרי כמה שלבים של צמיחה,

אבל את יודעת שזה לא הסוף.

יש לך מה למכור ואת יכולה לבנות משהו הרבה יותר גדול.